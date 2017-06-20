Додон ждет визита российских депутатов и бизнесменов в Молдавию

КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Депутаты от всех фракций Государственной Думы РФ, а также представители объединения "Деловая Россия" прибудут в Кишинев на следующей неделе, заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон после встречи с послом России в республике Фаритом Мухаметшиным.
Как написал Додон на своей официальной странице в Facebook, в ходе встречи с российским послом "обсудили предстоящий на следующей неделе визит в Молдавию крупной делегации из России, куда войдут представители всех фракций Государственной Думы РФ". По словам президента, они прибудут на торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Партии социалистов Молдавии.
"Также впервые Молдавию посетит делегация объединения "Деловая Россия", в состав которой войдут крупнейшие российские бизнесмены. Они посетят крупные молдавские предприятия и обсудят вопрос инвестиций в молдавскую экономику", — отметил Додон.
"Проинформировал посла России о встрече с депутатами парламента от Партии социалистов, которые заявили о твердой поддержке моей инициативы о переходе к смешанной избирательной системе с учетом ряда замечаний юридического характера со стороны Венецианской комиссии", — добавил Додон.