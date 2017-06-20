Посол Ирана прокомментировал возможный перенос посольства США в Иерусалим

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возможный перенос посольства США в Иерусалим может привести к новой эскалации в регионе, заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

"Новая политика США, когда там было объявлено о возможности перенесения посольства в Иерусалим, может оказать влияние на эскалацию ситуации в регионе", — сказал посол в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвящённого Международному дню Аль-Кудса (арабское название Иерусалима).

Посол добавил, что пока в Вашингтоне отложили принятие решения по этому вопросу, "но это все равно остаётся серьёзной угрозой для Палестины".

Неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.

Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.