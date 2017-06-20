Большинство американцев поддерживает блокировку иммигрантского указа Трампа
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Чуть больше половины американцев – 57% — заявили, что американские суды принимают правильные решения, блокируя вступление в действие иммигрантского указа президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.
Согласно результатам опроса, против действий судов выступают 39% респондентов. При этом большинство из них – 73% — представители Республиканской партии. Демократы (82%), в основном, поддерживают решения судов.
На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.
Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента уверена, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ Трампа, несмотря на решения нижестоящих судов. Администрация уже сообщала ранее, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.
Президент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.
Эта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.
На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.
Глава государства заявил, что строительство стены начнется "немедленно" и это будет на благо обеих стран.
Кроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.
Вскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.
Таким образом, 25 января стал "черным" днем для примерно 12 миллионов людей, проживающих в США без разрешения.
"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.
По его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.
Мексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.
Трамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".
Трамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.
Линия электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющего США и Мексику.
Пограничное ограждение между Мексикой и США.
В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.
В указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.