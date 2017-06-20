Большинство американцев поддерживает блокировку иммигрантского указа Трампа

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Чуть больше половины американцев – 57% — заявили, что американские суды принимают правильные решения, блокируя вступление в действие иммигрантского указа президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с Центром общественно-политических исследований NORC.

Согласно результатам опроса, против действий судов выступают 39% респондентов. При этом большинство из них – 73% — представители Республиканской партии. Демократы (82%), в основном, поддерживают решения судов.

На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента уверена, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ Трампа, несмотря на решения нижестоящих судов. Администрация уже сообщала ранее, что намерена обжаловать судебные запреты в Верховном суде.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.