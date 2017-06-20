Самолет Скандинавских авиалиний вернулся в Гданьск из-за задымления

ВАРШАВА, 20 июн — РИА Новости. Самолет Скандинавских авиалиний (SAS) вернулся в польский город Гданьск в связи с задымлением на борту.

"Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines System совершил аварийную посадку в аэропорту имени Леха Валенсы (Гданьск). Машина летела из Гданьска в Копенгаген. Экипаж принял решение вернуться сразу после взлета", — сообщает агентство PAP

Очевидцы происшествия сообщают в соцсетях, что из самолета люди были эвакуированы через надувной трап. По словам пассажиров, причиной аварийной посадки стало задымление в салоне.

"Стюардессы начали передвигаться в масках. Началась общая паника. Теперь мы в аэропорту ждем, что будет дальше", — рассказал один из пассажиров.

Humo en cabina de un avión A319 de #SAS con destino CPH obliga a volver a #Gdansk (Polonia) y evacuar 88 pasajeros. cc: @controladores pic.twitter.com/YeGikGfjjv — JM Noticias (@JMNoticias) 20 июня 2017 г.

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