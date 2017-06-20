Украинец пытался перевезти в Донбасс комплектующие к оружию

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Украинские пограничники обнаружили в автомобиле, который направлялся на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, комплектующие к оружию и военную амуницию, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" во время оформления автомобиля Mercedes, на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, на него отреагировала служебная собака", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время проверки автомобиля пограничники обнаружили комплектующие к стрелковому оружию и военную амуницию. "В автомобиле находилось нарезное оружие "Сайга МК" и 168 патронов к нему, девять магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфлированная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни", — добавили в погранслужбе.

Как отметили в пресс-службе, груз и водителя передали сотрудникам Национальной полиции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.