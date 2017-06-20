В Бахрейне произошли первые задержания после взрыва, убившего полицейского

МАНАМА, 20 июн — РИА Новости. Полиция Бахрейна задержала несколько человек после взрыва в воскресенье вечером в шиитской деревне Дираз, в котором погиб один сотрудник сил безопасности и еще двое получили ранения, говорится в сообщении МВД Бахрейна в микроблоге в социальной сети Twitter.

"Сразу после происшествия было начато расследование, задержаны несколько человек. Делом займется генеральная прокуратура", — отмечается в сообщении.

В деревне Дираз, где проживает опальный шиитский богослов Иса Касем, не прекращаются акции протеста против действий властей и полиции, которая жестко их подавляет.

В конце мая во время столкновений между демонстрантами и полицией возле дома Касема погибли пять человек, 39 получили ранения, в том числе 31 полицейский. МВД пообещало расследовать причину гибели людей.

В прошлом году правительство Бахрейна приняло решение лишить подданства шиитского богослова за поддержку терроризма, а 21 мая суд приговорил его к году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года за получение больших средств незаконными путями.