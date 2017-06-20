США могут ужесточить политику в отношении Пакистана, пишут СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может ужесточить курс в отношениях с Пакистаном, чтобы побудить Исламабад к более решительной борьбе с боевиками, устраивающими нападения в соседнем Афганистане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники уточнили, что в Белом доме обсуждаются несколько инициатив в этом направлении – увеличение числа авиаударов, приостановка или перераспределение предоставляемой Пакистану помощи и, возможно, понижение статуса страны, которая сейчас считается основным союзником США вне НАТО. В то же время в Белом доме рассчитывают на расширение сотрудничества с Исламабадом, подчеркивает агентство. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Отношения с Пакистаном попали под внимание администрации во время подготовки новой региональной стратегии, которая, как ожидается, будет представлена к середине июля.

"Мы никогда по-настоящему в полной мере не формулировали, какова наша стратегия по отношению к Пакистану. Эта стратегия более четко обозначит, что конкретно мы хотим от Пакистана", — сказал агентству один из американских чиновников.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на текущей неделе будет объявлено об отправке дополнительно четырех тысяч американских военных в Афганистан. Сейчас численность американских военных в стране составляет около 8,4 тысячи человек.