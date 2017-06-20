США могут ужесточить политику в отношении Пакистана, пишут СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может ужесточить курс в отношениях с Пакистаном, чтобы побудить Исламабад к более решительной борьбе с боевиками, устраивающими нападения в соседнем Афганистане, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Мы никогда по-настоящему в полной мере не формулировали, какова наша стратегия по отношению к Пакистану. Эта стратегия более четко обозначит, что конкретно мы хотим от Пакистана", — сказал агентству один из американских чиновников.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп предоставил главе Пентагона Джеймсу Мэттису полномочия по определению численности американского военного контингента в Афганистане. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на текущей неделе будет объявлено об отправке дополнительно четырех тысяч американских военных в Афганистан. Сейчас численность американских военных в стране составляет около 8,4 тысячи человек.