Премьер Киргизии взял под личный контроль расследование взрыва на АГЗС

БИШКЕК, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков взял под личный контроль ход расследования причин взрыва на автогазозаправочной станции в селе Ананьево на побережье Иссык-Куля, во время которого погибли двое и пострадали восемь человек, сообщила во вторник пресс-служба киргизского кабмина.
"Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков по факту произошедшего взрыва на газозаправочной станции в селе Ананьево Иссык-Кульской области руководству министерства внутренних дел поручил провести тщательное расследование причин и условий, приведших к происшествию. Ход расследования находится под личным контролем премьер-министра", — сообщили в пресс-службе.
Глава киргизского правительства также поручил органам здравоохранения "принять неотложные меры по оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим от взрыва".
"Пострадавшие в результате взрыва в селе Ананьево осмотрены комбустиологом и реаниматологом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии, которые вчера по линии санавиации выехали в Чолпон-Ату. Пострадавшие всеми необходимыми лекарственными средствами и компонентами крови обеспечиваются в полной мере", — сообщила собеседница агентства.