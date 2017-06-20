Премьер Киргизии взял под личный контроль расследование взрыва на АГЗС

БИШКЕК, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков взял под личный контроль ход расследования причин взрыва на автогазозаправочной станции в селе Ананьево на побережье Иссык-Куля, во время которого погибли двое и пострадали восемь человек, сообщила во вторник пресс-служба киргизского кабмина.

В понедельник на автогазозаправочной станции (АГЗС) курортного поселка Ананьево Иссык-Кульской области Киргизии произошел взрыв, погибли два человека. По предварительным данным, они находились в легковом автомобиле, который заехал на АГЗС на заправку. Еще восемь человек госпитализированы, пять из них — в крайне тяжелом состоянии.

"Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков по факту произошедшего взрыва на газозаправочной станции в селе Ананьево Иссык-Кульской области руководству министерства внутренних дел поручил провести тщательное расследование причин и условий, приведших к происшествию. Ход расследования находится под личным контролем премьер-министра", — сообщили в пресс-службе.

Глава киргизского правительства также поручил органам здравоохранения "принять неотложные меры по оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим от взрыва".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики, в настоящий момент в территориальной больнице курортной столицы Киргизии — города Чолпон-Ата находятся семь пострадавших от взрыва. Пятеро из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в реанимации с термическими ожогами пламенем второй степени от 65% до 100% тела. Еще двое – в отделении хирургии. Один человек в удовлетворительном состоянии выписан после оказания помощи.

"Пострадавшие в результате взрыва в селе Ананьево осмотрены комбустиологом и реаниматологом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии, которые вчера по линии санавиации выехали в Чолпон-Ату. Пострадавшие всеми необходимыми лекарственными средствами и компонентами крови обеспечиваются в полной мере", — сообщила собеседница агентства.