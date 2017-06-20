МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Совет директоров бразильской Petrobras одобрил соглашение об урегулировании индивидуального иска к компании в суде США со стороны аффилированных лиц одного из крупнейших своих акционеров, Vanguard Group, сообщила корпорация.

Petrobras ранее договорилась об урегулировании 19 индивидуальных исков к компании в суде Нью-Йорка. На второй квартал 2017 года компания зарезервировала 445 миллионов долларов на решение этих судебных вопросов.

Ряд инвесторов энергогиганта в суде США требовали компенсации убытков в связи с коррупционным скандалом вокруг компании.

Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.