Главы МИД ОАГ не достигли соглашения по вопросу о ситуации в Венесуэле

МОНТЕВИДЕО, 20 июн — РИА Новости. Министры иностранных дел Организации американских государств (ОАГ) не пришли к соглашению по вопросу о политической ситуации в Венесуэле на встрече в мексиканском Канкуне.

Ранее сообщалось, что изначально были подготовлены два проекта резолюции по ситуации в Венесуэле. Один из них, написанный по инициативе США, Канады, Мексики, Перу и Панамы, предполагал обращение к президенту Николасу Мадуро с просьбой приостановить начатый процесс созыва учредительного собрания, назначить выборы и освободить политических заключенных. Второй проект (инициатива стран Карибского сообщества) предполагал лишь поддержку процесса примирения в Венесуэле и диалога между политическими силами.

Оба проекта не набрали необходимого количества голосов. Проект первой резолюции набрал 20 голосов "за" и пять "против", восемь человек воздержались от голосования. Второй проект набрал восемь голосов "за" и 14 "против", 11 человек воздержались. Для принятия проекта необходимы как минимум 23 голоса.

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес не присутствовала на голосованиях.

Ранее сообщалось, что Венесуэла, заявившая о начале выхода из ОАГ в знак протеста против вмешательства в ее дела, тем не менее, была намерена быть представленной в Канкуне главой МИД Делси Родригес.