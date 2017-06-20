МОНТЕВИДЕО, 20 июн — РИА Новости. Венесуэла не признает встречу глав МИД Организации американских государств (ОАГ), которая проходит в мексиканском Канкуне, и не поддержит ее результаты, заявила глава МИД страны Делси Родригес.

"Венесуэла не признает встречу министров ОАГ и не одобрит ее решений", — заявила Родригес в рамках встречи.

Она отметила, что "Венесуэла не вернется в ОАГ, пока страна свободная и суверенная".

Родригес добавила, что большая часть Венесуэлы не является противником правительства президента Аргентины Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что вопрос о ситуации в Венесуэле вновь будет обсуждаться в понедельник за заседании глав МИД ОАГ, которое пройдет в мексиканском Канкуне перед началом генеральной ассамблеи этого регионального блока. Изначально были подготовлены два проекта резолюции. Один из них, написанный по инициативе США, Канады, Мексики, Перу и Панамы, предполагал обращение к президенту Николасу Мадуро с просьбой приостановить начатый процесс созыва учредительного собрания, назначить выборы и освободить политических заключенных. Второй проект (инициатива стран Карибского сообщества) предполагал лишь поддержку процесса примирения в Венесуэле и диалога между политическими силами.

Сама Венесуэла, ранее заявившая о начале выхода из ОАГ в знак протеста против вмешательства в ее дела, тем не менее, была намерена быть представленной в Канкуне главой МИД Делси Родригес.