МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мексиканские журналисты, адвокаты и активисты стали объектами шпионских программ, созданных в Израиле, говорится в докладе лаборатории Citizen Lab Торонтского университета.
По данным доклада, среди тех, за кем могла вестись слежка, были известные в Мексике журналисты Кармен Аристегуй (Carmen Aristegui) и Карлос Лорет дель Мола (Carlos Loret de Mola).
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, правительство Мексики категорически отрицает, что ведет слежку за защитниками прав человека, журналистами, активистами.
По данным агентства, в феврале лаборатория Citizen Lab сообщала, что шпионские программы компании NSO Group используются в отношении мексиканских активистов, которые проводили кампанию против сладких напитков и фаст-фуда.