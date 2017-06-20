МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мексиканские журналисты, адвокаты и активисты стали объектами шпионских программ, созданных в Израиле, говорится в докладе лаборатории Citizen Lab Торонтского университета.

Сообщается, что данные программы "продаются исключительно правительствам". По данным доклада, целью шпионских программ стали также люди, участвующие в расследовании дел о коррупции и предполагаемых нарушениях прав человека со стороны служб безопасности. Они получали сообщения, содержащие ссылки. После того, как владелец девайса кликал на ссылки, устройство становилось открытым для слежки.

По данным доклада, среди тех, за кем могла вестись слежка, были известные в Мексике журналисты Кармен Аристегуй (Carmen Aristegui) и Карлос Лорет дель Мола (Carlos Loret de Mola).

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, правительство Мексики категорически отрицает, что ведет слежку за защитниками прав человека, журналистами, активистами.

По данным агентства, в феврале лаборатория Citizen Lab сообщала, что шпионские программы компании NSO Group используются в отношении мексиканских активистов, которые проводили кампанию против сладких напитков и фаст-фуда.