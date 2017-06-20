Лига арабских государств осудила атаку на прихожан мечети в Лондоне

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

КАИР, 20 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил атаку на прихожан мечети, которая произошла минувшей ночью в Лондоне, и призвал международное сообщество бороться с исламофобией.

Согласно заявлению, распространенному от имени генсека межрегиональной организации, международному сообществу следует еще больше координироваться для борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом.

"Таким явлением (религиозным экстремизмом) является и исламофобия, набирающая обороты в настоящее время в ряде обществ. Это вызвано стереотипами и ложными представлениями (об исламе). Необходима работа с центрами общественного мнения, политическими и информационными кругами", — говорится в заявлении лиги.

Четвертое крупное за последние три с небольшим месяца ЧП произошло в Великобритании в ночь на понедельник. 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас от смерти на месте имам.