Белый дом не исключает, что пресс-секретарь Трампа пойдет на повышение

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом не исключает, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер пойдет на повышение, оставив при этом публичную должность, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.

При этом, по словам собеседника агентства, никаких решений на этот счет пока не принято. Он предположил, что Спайсер может получить высокое назначение в области коммуникаций. Такие должности считаются в администрации достаточно заметными, но не предполагают публичности. Похожую карьеру сделала при президенте Бараке Обаме Джен Псаки, которая была официальным представителем госдепартамента, а затем перешла на менее заметную для публики, но гораздо более влиятельную должность директора Белого дома по коммуникациям.

Спайсер занимает должность пресс-секретаря с января 2017 года. Он известен тем, что нередко отвечает в конфронтационном стиле на агрессивные вопросы и нападки журналистов. Спайсер ранее попадал под огонь критики за то, как он объяснял политику Трампа, многочисленные скандалы вокруг администрации и резкие твиты президента. Спайсера неоднократно пародировали в СМИ — в частности, в его образе выступает известная комедийная актриса Мелисса Маккарти.