Белый дом не исключает, что пресс-секретарь Трампа пойдет на повышение

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом не исключает, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер пойдет на повышение, оставив при этом публичную должность, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома.
Спайсер занимает должность пресс-секретаря с января 2017 года. Он известен тем, что нередко отвечает в конфронтационном стиле на агрессивные вопросы и нападки журналистов. Спайсер ранее попадал под огонь критики за то, как он объяснял политику Трампа, многочисленные скандалы вокруг администрации и резкие твиты президента. Спайсера неоднократно пародировали в СМИ — в частности, в его образе выступает известная комедийная актриса Мелисса Маккарти.