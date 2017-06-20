Трамп соболезнует в связи с гибелью моряков на эсминце Fitzgerald

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью моряков на эсминце Fitzgerald, который столкнулся с гражданским судном возле берегов Японии.
My heartfelt thoughts and prayers are with the 7 @USNavy sailors of the #USSFitzgerald and their families. ➡️https://t.co/a4Sm8SrLv7 pic.twitter.com/uDbkXoBtkZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2017 г.
"От всего сердца молюсь за 7 моряков флота США с Fitzgerald и за их семьи", — написал Трамп в Twitter, добавив картинку — герб министерства флота США (составная часть Пентагона) с наложенной сверху черной лентой.
Американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal в субботу в 20 километрах от японского побережья. Семь американских моряков погибли, трое получили ранения.