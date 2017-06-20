Трамп соболезнует в связи с гибелью моряков на эсминце Fitzgerald

Американский эсминец Fitzgerald после столкновение с торговым судном. 17 июня 2017

Американский эсминец Fitzgerald после столкновение с торговым судном. 17 июня 2017

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью моряков на эсминце Fitzgerald, который столкнулся с гражданским судном возле берегов Японии.

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"От всего сердца молюсь за 7 моряков флота США с Fitzgerald и за их семьи", — написал Трамп в Twitter, добавив картинку — герб министерства флота США (составная часть Пентагона) с наложенной сверху черной лентой.

Американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal в субботу в 20 километрах от японского побережья. Семь американских моряков погибли, трое получили ранения.