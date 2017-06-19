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В мире

В Минобороны Украины обещают общаться с журналистами из РФ на форуме ОБСЕ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (247)
23:3419.06.2017
(обновлено: 23:52 19.06.2017)
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© AFP 2017 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov

ВЕНА, 19 июн — РИА Новости. Начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк пообещала выходить на контакт с журналистами, работающими в российских СМИ в Киеве, об этом она заявила в понедельник после критики со стороны журналистов из РФ в ходе конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности" в Вене.

Телевизионные камеры на пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / Microgen
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах

"Журналисты РИА Новости после начала боевых действий в Донбассе были лишены аккредитации, сначала в Верховной раде, затем в министерствах и ведомствах, в кабинете министров. И это не россияне, это граждане Украины. При этом передавали оттуда наши корреспонденты заявления с позицией украинских властей. Они сотрудники информационного агентства, сообщают сухие факты, цифры, цитаты. Предъявить им обвинения в предвзятости не за что. Это просто новости. Власти же в Киеве сами попытались прекратить поток информации о позиции украинских официальных лиц для российской аудитории", — заявил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев в ходе дискуссии.

С похожей претензией относительно невозможности работы российских журналистов на Украине выступил представитель телеканала "Звезда" Алексей Харьков, а также сотрудница телеканала RT Пола Слиер.

Гаврилюк, рассказавшая о процессе аккредитации в зоне военных действий в Донбассе, сообщила, что для получения доступа туда необходимо сначала одобрение Службы безопасности Украины (СБУ), лишь на ее основе выдается аккредитация Минобороны. При этом на вопрос Горностаева, может ли она сказать, что представители Минобороны, которые также прекратили общение с РИА Новости, начнут все-таки отвечать на вопросы и давать комментарии хотя бы по телефону, пообещала это сделать.

"Я могу оставить свой телефон", — сказала Гаврилюк. При этом она сообщила, что в зоне военной операции в Донбассе аккредитованы 18 российских журналистов, но не смогла уточнить, из каких СМИ. После завершения дискуссии Гаврилюк оставила свой телефон и на вопрос, можно ли по нему получать комментарии, ответила утвердительно.

В свою очередь украинские журналисты с Громадске ТВ в ходе дискуссии поинтересовались, что может ОБСЕ сделать для того, чтобы украинские журналисты могли попасть в районы, подконтрольные самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Интересовались они также и возможностью приехать в Крым, чтобы узнать, "как там живут украинские граждане". Главный советник офиса представителя ОБСЕ по свободе прессы Маттийс Берман заявил, что на этот счет ОБСЕ ведет диалог с властями РФ.

Киев ранее неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В мае аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокору выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".

Двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн, аккредитованных на "Евровидение-2017", так же не пустили на Украину. В середине апреля 2016 года Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну журналистам российской телекомпании "Мир". Ранее из Украины был незаконно выдворен корреспондент "Пятого канала" Леонид Муравьев, журналисты российского телеканала Lifenews были незаконно задержаны сотрудниками СБУ в Киеве с последующим запретом въезжать в страну. Журналистку "Первого канала" Александру Черепнину задержала СБУ. Ей инкриминировали фальсификацию одного из ее роликов и депортировали в Москву, запретив въезд в страну на три года.

Без объяснения причин были задержаны журналисты "Первого канала" Елена Макарова и Сергей Коренев и корреспондент телекомпании НТВ Андрей Григорьев, сотрудники телеканала "Россия 24" — оператор Максим Гриневич и журналист Ксения Колчина. Корреспондента программы "Сегодня" телеканала НТВ Инну Осипову просто не пустили на территорию Украины.

 

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Шаповалова Мария
Надеюсь наши журналисты помоют руки и аппаратуру с хлоркой после этого "общения".
23:47
19.06.2017
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