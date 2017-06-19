Израиль начал сокращать поставки электричества в сектор Газа

ГАЗА, 19 июн — РИА Новости. Израиль с понедельника начал сокращать подачу электричества в сектор Газа, угрожая лишить его основного источника энергоснабжения, сообщили палестинские энергетики.

Сокращение поставок — пока до 112 мегаватт в сутки с прежних 120 — последовало за отказом Палестинской национальной администрации (ПНА), чья власть ограничена Западным берегом реки Иордан, приобретать электричество для двухмиллионого анклава, контролируемого оппозиционерами-исламистами из движения ХАМАС.

"Это первый этап сокращений. Они будут продолжаться. Сектор Газа ждет настоящий энергетический кризис", — сказал РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммед Табит.

Поставки из Израиля удовлетворяют потребности Газы на 30%, но обеспечивают порядка 80% электричества, которым сейчас располагает анклав, где свет в дома подается на четыре часа с перерывом на 16. Ситуация обострилась после того, как ПНА прекратила завоз топлива для единственной местной электростанции, которая прекратила работу, израсходовав последние резервы.

Прекращение закупок электричества и иные меры экономического давления трактуется многими как попытка ПНА вернуть анклав в орбиту своего влияния и решить проблему десятилетнего междоусобного раскола. Власти Израиля называют энергокризис в секторе Газа результатом внутрипалестинских разногласий и выражают готовность восстановить поставки, когда они будут оплачены. В ПНА обвиняют ХАМАС в экспроприации и использовании в собственных целях средств, собираемых с подконтрольного населения за коммунальные услуги.