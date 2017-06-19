У мужчины, напавшего на жандармов в Париже, было разрешение на оружие

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Мужчина, совершивший в понедельник нападение на жандармов в Париже, имел разрешение на ношение оружия, несмотря на то что находился в сфере наблюдения спецслужб, сообщает информационный телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже. В результате инцидента виновник столкновения погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. По данным СМИ, нападавший был известен французским спецслужбам как представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности (статус "fiche S"), в его машине находился газовый баллон, оружие и боеприпасы.

Согласно информации телеканала, злоумышленник являлся членом стрелкового клуба и задекларировал три единицы огнестрельного оружия. Разрешение на ношение оружия он получил в 2015 году сроком на пять лет.