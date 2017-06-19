Безопасность на саммите G20 в Гамбурге обеспечат около 20 тысяч полицейских

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Около 20 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность на саммите G20, который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге, пишет еженедельник Spiegel со ссылкой на полицию.

Сообщается, что охранять порядок на саммите будут сотрудники полиции из ряда земель Германии, а также из нескольких соседних стран.

"Таких сцен, как в Вашингтоне, когда телохранители президента Турции начали избивать демонстрантов, в Гамбурге не будет", — заявил изданию начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер.

"Полиция вмешается в таком случае незамедлительно", — добавил он.

Отмечается, что полиция готова ответить на активные действия радикальных группировок.