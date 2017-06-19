Мэй в июне представит предложения по статусу граждан ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит свои предложения по статусу европейских граждан на предстоящем саммите ЕС, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"Премьер-министр на этой неделе представит европейским лидерам наши предложения по статусу граждан на саммите", — сказал Дэвис, отметив, что опубликованы эти предложения будут через неделю, в понедельник, 26 июня.

Cаммит ЕС пройдет 22-23 июня. Как сообщил РИА Новости представитель премьера, Тереза Мэй будет присутствовать там оба дня.

"Мы заинтересованы в том, чтобы решить этот вопрос в максимально разумные кратчайшие сроки. На данный момент у нас много точек соприкосновения", — добавил он.

Британская сторона не раз подчеркивала, что вопрос о правах европейцев в Британии и британцев в Европе должен решаться на основе принципа взаимности.

В Брюсселе в понедельник официально стартовали переговоры по Brexit. Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.