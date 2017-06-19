Под Киевом ранен мужчина, проникший на территорию военного аэродрома

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Военный ранил гражданского в Киевской области из-за того, что мужчина незаконно зашел на территорию военного аэродрома, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Украины.

По данным Минобороны, инцидент произошел накануне вечером на территории воинской части воздушных сил ВС Украины, которая расположена в Киевской области, военный применил оружие.

"По предварительным данным, военнослужащий, который исполнял служебные обязанности по охране авиационной техники в суточном наряде, в соответствии с требованиями устава применил оружие к гражданскому лицу, которое незаконно находилось на территории военного аэродрома", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, нарушитель получил пулевое ранение в стопу, ему оказали первичную медицинскую помощь и направили в медучреждение. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона проводит следственные действия.

"Командование воинской части в очередной раз информирует гражданское население о недопустимости незаконного проникновения лиц на территорию военных объектов", — добавили в Минобороны.