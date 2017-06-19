Задержанный за наезд на людей у мечети в Лондоне остается под стражей

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мужчина, задержанный за наезд на людей в районе одной из мечети Лондона, продолжает оставаться под стражей как предполагаемый террорист, сообщила столичная полиция.

Ранее сообщалось, что 47-летний подозреваемый задержан по подозрению в совершении убийства.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.