Задержанный за наезд на людей у мечети в Лондоне остается под стражей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мужчина, задержанный за наезд на людей в районе одной из мечети Лондона, продолжает оставаться под стражей как предполагаемый террорист, сообщила столичная полиция.
Ранее сообщалось, что 47-летний подозреваемый задержан по подозрению в совершении убийства.
Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.