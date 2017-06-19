Меркель не исключила, что по итогам G20 не будет принято общего коммюнике

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что по итогам саммита G20 в Гамбурге не будет принято общего коммюнике, она назвала эту ситуацию удручающей.

Об этом Меркель заявила в понедельник на "гражданской НКО" (Civil20) при участии международных некоммерческих организаций, которая состоялась в Гамбурге. Саммит G20 пройдет в этом городе 7-8 июля.

"Во-первых, подготовка продолжается. Мне нужно это обдумать – я сказала, как готовится сейчас коммюнике, но коммюнике не будет, если не все участники согласятся с коммюнике. Но я не хотела бы предвосхищать переговоры, наши шерпы глубоко погружены в работу, и тем не менее это остается очень удручающей вещью", — сказала канцлер.

Она выразила надежду, что "процесс постепенно пойдет вперед, нам нельзя отступать".