Напавший на жандармерию в Париже, вероятно, мертв

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Совершивший нападение на сотрудников французской жандармерии в центре Парижа мужчина, вероятно, мертв, заявил журналистам официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

В понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, его машина загорелась. В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и граждане не пострадали, виновник столкновения был тяжело ранен.

"Вероятнее всего, нападавший скончался", — заявил Бранде, отметив, что нападавшим занимаются медики.