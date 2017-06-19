Могерини считает, что нынешний кризис вокруг Катара глубже, чем когда-либо

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Нынешний кризис вокруг Катара оказался глубже, чем когда-либо, и разрешить его будет непросто, но в его завершении должны быть заинтересованы все страны региона, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Я должна сказать, что в этот раз глубина кризиса вызывает большее беспокойство, чем когда-либо прежде. Я также думаю, что все игроки вокруг Персидского залива заинтересованы в поиске способов снять эту напряженность в ходе диалога и найти формы сотрудничества", — сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.

По ее словам, "если посмотреть на связи в сфере безопасности, на семейные связи, на людей с двойным гражданством, на экономические отношения, на то, насколько регион взаимосвязан на ежедневной основе от энергетики до безопасности, становится понятно, что реальной альтернативы сотрудничеству в регионе Персидского залива нет".

"Этот кризис не представляется возможным решить завтра, но, с нашей точки зрения, все стороны должны быть сильно заинтересованы в быстром и политическом разрешении этой напряженной ситуации за столом переговоров без предварительных условий с расчетом на прекрасные посреднические усилия эмира Кувейта", — сказала Могерини.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.