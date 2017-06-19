Спортцентр в Лондоне открылся после ложного сообщения о посетителе с ножом

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Спортивный центр на севере Лондона, который был закрыт из-за вооруженного ножом человека внутри, открылся, спустя 40 минут.

"Сейчас посетителям центра ничего не угрожает", — сообщил РИА Новости сотрудник центра.

Двери крупного спортивного центра Better Kentish Town были заперты изнутри во второй половине дня понедельника.

Как ранее РИА Новости сообщил сотрудник спортцентра, такие меры предпринимаются, когда есть какая-либо угроза, касающаяся оружия. Предположительно, внутри здания находился человек, вооружённый ножом.

Сотрудники полиции отказались от комментариев.