На юге Хорватии сотни спасателей тушат лесной пожар

БЕЛГРАД, 19 июня — РИА Новости. Сотни пожарных и военных участвуют в понедельник в тушении лесного пожара в районе туристического города Макарска на юге Хорватии, сообщило в понедельник министерство обороны страны.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Пожар возник в лесном массиве в горах в ночь на понедельник и стал быстро распространяться к побережью, угрожая жилым кварталам. Это привело к закрытию автодорог и необходимости эвакуации рано утром около тысячи туристов из отелей Jadran, Neptun и Tamaris, а также из частных апартаментов в курортном поселке Тучепи.

Сейчас эвакуированные смогли вернуться обратно, огонь локализован, но борьба со стихией продолжается. Пострадавший район посетил заместитель председателя правительства и министр обороны Дамир Крстичевич. В тушении, по информации минобороны, не считая добровольцев, задействованы 350 пожарных, 75 военных и четыре самолета Canadair CL-415.

По неофициальной информации портала index.hr, возгорание было вызвано искрением линий электропередачи, а распространению огня способствовал сильный ветер.