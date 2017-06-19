Глава МИД: нет доказательств вмешательства Катара в дела других стран

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Оппоненты Катара, обвиняющие его во вмешательстве в дела других стран и в поддержке террористических организаций, не предоставили никаких доказательств, заявил глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве отношений с Катаром также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.