Глава МИД: нет доказательств вмешательства Катара в дела других стран

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Оппоненты Катара, обвиняющие его во вмешательстве в дела других стран и в поддержке террористических организаций, не предоставили никаких доказательств, заявил глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Они не могут предъявить никаких доказательств. Две недели идут эти обвинения, но никаких доказательств не прозвучало. Мы ожидали услышать нечто большее, чем обвинения в СМИ", — заявил Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве отношений с Катаром также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.