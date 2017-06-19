МИД Катара: политика "Аль-Джазиры" не может быть предметом переговоров

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани заявил, что редакционная политика телеканала "Аль-Джазира", равно как и отношения Дохи со странами региона, в том числе — Ираном, это внутреннее дело Катара и не может быть предметом переговоров.

"Они (оппоненты Катара – ред.) имеют право заявлять, что Катар вмешивается в их внутренние дела. Они имеют право заявлять, что Катар – дестабилизирующий фактор для коллективной безопасности стран Залива. Но никто не имеет право вмешиваться в наши собственные дела. "Аль-Джазира" — это дело Катара. Внешняя политика Катара в региональных вопросах – это дела Катара. И мы не собираемся выносить на переговоры наши внутренние дела. Все, что касается их самих, может быть предметом переговоров. Все, что не касается – не может", — подчеркнул министр, отвечая на вопрос о том, готова ли Доха пересмотреть политику "Аль-Джазиры" и отношения с Ираном, а также с группировкой ХАМАС.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве отношений с Катаром также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Кроме этого, вещающий из Дохи спутниковый телеканал "Аль-Джазира" был заблокирован на территории ОАЭ, его офисы были закрыты в Эр-Рияде и Аммане. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию "Аль-Джазиры", чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира. Исполняющий обязанности гендиректора телекомпании "Аль-Джазира" Мостефа Суаг заявил, что канал не будет менять редакционную политику, несмотря на дипломатический кризис. Руководитель телекомпании охарактеризовал работу канала как независимую и профессиональную, отметив, что "Аль-Джазира" не вмешивается в дела стран Персидского залива.