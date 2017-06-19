Катар считает, что страны Персидского залива нарушают договоренности

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Арабские страны, разорвавшие отношения с Катаром, нарушают соглашение о невмешательстве в дела других стран, подписанное государствами региона в 2014 году, считает глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Три года назад отношения между странами Персидского залива уже обострялись. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты тоже отзывали своих послов из Дохи. Через несколько месяцев участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подписали соглашение, в котором обязались не вмешиваться в дела друг друга.

"Утверждают, что мы нарушаем соглашение, которое состоялось в 2014 году. Оно предусматривает четкий механизм арбитража, который должен обсуждать любую проблему. Если эта проблема не решается там, ее рассмотрение отправляется на министерский совет ССАГПЗ. Если она не решается и там, то она переходит на саммит", — сказал Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.

"А не так, что надо поспешно приходить к каким-то выводам, применяя коллективное наказание против какой-либо страны, нарушающей это соглашение. Поэтому я считаю, что это явное нарушение соглашения не Катаром, а с другой стороны", — добавил министр.

Он отметил, что ранее страны Персидского залива уже прибегали к этому механизму решения споров между ними.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве отношений с Катаром также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.