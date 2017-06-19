Застрелившего министра сомалийского военного приговорили к смертной казни

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Военный суд в Сомали приговорил к смертной казни военнослужащего, застрелившего в мае текущего года министра по общественным работам и реконструкции, по ошибке приняв его за боевика-исламиста, сообщает агентство Рейтер.
произошел у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца в центре столицы Сомали Могадишо в мае. Телохранители председателя счетной палаты Сомали открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр по общественным работам и реконструкции страны Аббас Абдуллахи. Как сообщили в полиции, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили блокирующий улицу автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.
В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.