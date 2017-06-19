Застрелившего министра сомалийского военного приговорили к смертной казни

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Военный суд в Сомали приговорил к смертной казни военнослужащего, застрелившего в мае текущего года министра по общественным работам и реконструкции, по ошибке приняв его за боевика-исламиста, сообщает агентство Рейтер.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh В Сомали застреленного министра приняли за боевика произошел у контрольно-пропускного пункта у президентского дворца в центре столицы Сомали Могадишо в мае. Телохранители председателя счетной палаты Сомали открыли огонь по автомобилю, в котором находился министр по общественным работам и реконструкции страны Аббас Абдуллахи. Как сообщили в полиции, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили блокирующий улицу автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.

Как заявил агентству представитель вооруженных сил Хассан Али Нур (Hassan Ali Noor), военнослужащий Ахмед Абдулахи Ахмед (Ahmed Abdulahi Ahmed) приговорен в понедельник военным судом к смертной казни за "то, что случайно подстрелил министра". Второй военнослужащий, также находившийся на месте происшествия, был отпущен в понедельник без предъявления обвинений.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.