Премьер Турции высказался за улучшение отношений с Евросоюзом

АФИНЫ, 19 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Анкара хотела бы, чтобы Евросоюз определил свое видение будущего и место в нем Турции, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым на встрече с президентом Греции Прокописом Павлопулосом в Афинах.
Йылдырым передал греческому президенту пожелание президента Турции Тайипа Эрдогана посетить Грецию в текущем году.
"Было бы очень хорошо, чтобы ЕС представил четкое видение будущего и ту роль, которую занимает в нем Турция", — сказал Йылдырым, добавив, что полное членство Турции в ЕС будет способствовать общей безопасности ЕС.
Он полагает, что Евросоюз должен подтвердить вклад Турции в решение проблемы беженцев и в борьбу с терроризмом.
Утром в понедельник Йылдырым провел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.