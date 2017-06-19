Премьер Турции высказался за улучшение отношений с Евросоюзом

АФИНЫ, 19 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Анкара хотела бы, чтобы Евросоюз определил свое видение будущего и место в нем Турции, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым на встрече с президентом Греции Прокописом Павлопулосом в Афинах.

Йылдырым передал греческому президенту пожелание президента Турции Тайипа Эрдогана посетить Грецию в текущем году.

Во время приема в президентском дворце Йылдырым заявил, что есть вопросы, по которым у сторон имеются разногласия. Он отметил, что занятая в прошлом году Европейским союзом позиция не удовлетворяет Турцию, как и то, что в Евросоюзе "нет большого прогресса по вопросу интеграции" Турции.

"Было бы очень хорошо, чтобы ЕС представил четкое видение будущего и ту роль, которую занимает в нем Турция", — сказал Йылдырым, добавив, что полное членство Турции в ЕС будет способствовать общей безопасности ЕС.

Он полагает, что Евросоюз должен подтвердить вклад Турции в решение проблемы беженцев и в борьбу с терроризмом.

Утром в понедельник Йылдырым провел переговоры с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.