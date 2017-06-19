В Лондоне началась подготовка к судебному процессу о пожаре в высотке

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Подготовка к открытому разбирательству по делу о пожаре в жилом доме на севере Лондона уже ведется, правительство страны обратилось ко всем местным органам власти с просьбой в свете трагедии сообщить о любых опасениях, связанных с безопасностью объектов недвижимости, сообщила британским журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра.

"В настоящее время прописываются задачи публичного разбирательства", — сказала она.

Премьер Тереза Мэй еще на прошлой неделе распорядилась провести открытое разбирательство по делу о пожаре, в котором могли погибнуть свыше 100 человек.

Представитель офиса премьера подчеркнула, что понимает желание погорельцев и их родственников получить ответы на вопросы о причинах пожара, однако отметила, что это займет время.

"В связи с пожаром мы связались со всеми местными советами в Англии с просьбой идентифицировать любые проблемы, связанные с безопасностью", — сказала она.

Вместе с тем, представитель канцелярии подчеркнула, что Мэй не поддерживает предложение лидера лейбористов Джереми Корбина передать пустующие частные дома под размещение погорельцев.