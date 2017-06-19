Провокации Анкары не улучшат отношения, заявил Ципрас турецкому премьеру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Архивное фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Архивное фото

АФИНЫ, 19 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на переговорах со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом поднял вопрос о постоянных нарушениях турецкими военными воздушного и морского пространства Греции.

"Провокации Турции и нарушения не помогают позитивной повестке дня", — сказал Ципрас, выступая с совместным заявлением с Йылдырымом.

"Я сказал господину Йылдырыму, что эта ситуация не помогает, что военная деятельность и турецкие нарушения не могут продолжаться, и неправильно, что наши страны вынуждены тратиться на гонку вооружений вместо хорошего сотрудничества, позитивной повестки дня", — сказал Ципрас, отметив, что растут риски для военнослужащих и риски столкновения.

По словам премьера Греции, Эгейское море должно оставаться морем мира и стабильности.

Ципрас добавил, что они договорились о связи между главами вооруженных сил обеих стран в целях предотвращения напряженности.

Йылдырым, со своей стороны, заявил, что и греческие самолеты нарушают воздушное пространство Турции. "Попытки избегать нарушений и столкновений (в Эгейском море) должны быть совместными", — подчеркнул премьер Турции.