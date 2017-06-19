В Германии поезда следуют с опозданием из-за пожаров на железной дороге

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция ФРГ начала расследование 12, предположительно, связанных между собой пожаров на железной дороге, которые в понедельник утром повлекли за собой значительные задержки в движении поездов в нескольких землях Германии, передает радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk.

Задержки в движении, прежде всего, затронули города Лейпциг, Дрезден, Гамбург, Берлин, Бохум и Дортмунд. При пожарах были повреждены кабельные сети и сигнальные установки на путях. Пострадало движение региональных поездов, пригородных электричек и поездов дальнего следования.

"Фактически нужно исходить из того, что речь идет о нападениях",- заявил радиостанции представитель управления полиции в саксонском городе Пирна Кристиан Майнхольд. Представитель федеральной полиции подтвердил, что следователи склоняются к версии поджогов. Однако сведений о подозреваемых не поступало.

Правоохранители не исключат, что пожары на железной дороге могли устроить по политическим мотивам в преддверии саммита G20 в июле в Гамбурге.