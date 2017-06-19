Лидер британских лейбористов побывал на месте ЧП на севере Лондона

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин ночью побывал на месте ЧП в районе Финсбери-парк на севере Лондона, рассказал он сам в понедельник утром журналистам.

"Я хорошо знаю людей из мусульманского общинного центра, и мечети очень хорошо, так что прошлой ночью приехал сюда, чтобы поговорить с полицейскими, пожарными и сотрудниками "скорой помощи", — сказал он, появившись вновь на месте происшествия, которое находится недалеко от его дома и избирательного округа.

В разгар политической борьбы, ставшей результатом выборов 8 июня, на которых ни одна партия не набрала абсолютного большинства, действия партийных лидеров в чрезвычайных ситуациях становятся предметом повышенного внимания. Так, во время недавнего страшного пожара в Лондоне Корбин успешно использовал тот факт, что премьер-министр Тереза Мэй, побывав на месте трагедии, поговорила с представителями экстренных служб, но не встретилась с жильцами сгоревшего дома. Лидер лейбористов встретился именно с ними, результатом чего стали фотографии, на которых он обнимает погорельцев. Таким образом, в том, что касается пиара, Корбин тогда вышел победителем, а Мэй подверглась резкой критике.

Поспешил Корбин на место трагедии и в этот раз, опередив премьера, которая в понедельник утром проводит в связи с терактом заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний мужчина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент как потенциальный теракт.