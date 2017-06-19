Министры ЕС заявили, что соглашение по климату не может быть пересмотрено

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Министры стран Евросоюза, отвечающие за окружающую среду, подтвердили на встрече в понедельник, что Парижское соглашение по климату не может быть пересмотрено, несмотря на намерение США выйти из него, говорится в сообщении совета.

"Совет подтверждает, что Парижское соглашение не может быть пересмотрено", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что страна выходит из уже действующего Парижского соглашения по климату, самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества". Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Представители Евросоюза неоднократно высказывали сожаление по поводу решения США и заявляли, что Парижское соглашение должно продолжать выполняться, даже без участия столь крупного его участника, как США.