Белый дом пересмотрел бюджет, чтобы докупить военный корабль

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Белый дом перераспределил средства оборонного бюджета в пользу приобретения дополнительного корабля береговой охраны стоимостью 500 миллионов долларов, передает агентство Блумберг.

Программа строительства кораблей данного класса ранее вызвала критику Пентагона ввиду ее стоимости, малой численности экипажа и потенциальной уязвимости в боевых столкновениях. Однако, как отмечает агентство, проект все еще пользуется поддержкой ВМС и, кроме того, его реализация поможет президенту Дональду Трампу выполнить свое обещание увеличить американский военный флот с 275 до 350 кораблей.

Чтобы приобрести в 2018 финансовом году не один, а два корабля, ВМС отложат капитальный ремонт авианосца John C. Stennis, который предусматривал перезарядку его двух атомных реакторов, а также ряд других программ.