Мэй заявила о создании новой комиссии по борьбе экстремизмом

Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (31)

РИА НОВОСТИ. БРИТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ НОВОЙ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ЭКСТРЕМИЗМА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСЛАМОФОБИЕЙ