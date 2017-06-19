Путин выразил соболезнования президенту Португалии в связи с пожарами

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Португалии в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий – лесных пожаров, которые унесли многие десятки жизней", — сообщил Песков журналистам в понедельник.

Как сообщил ранее госсекретарь внутренних дел Португалии Жорже Гомиш, число погибших в результате пожаров в стране возросло до 62, еще около 60 человек получили ранения.

Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди, жертвами которого стали более 60 человек, стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.