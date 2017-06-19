Британский министр по делам Brexit рассказал о намерении сотрудничать с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Великобритания начинает переговоры о своем выходе из состава Евросоюза в позитивном ключе, стремясь к заключению нового и глубокого партнерства с ЕС, сказал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис журналистам в Брюсселе перед началом переговоров.

"Я здесь, чтобы начать следующую фазу нашей работы, чтобы построить новое, глубокое и особое партнерство с Евросоюзом", — сказал он по приезде в Еврокомиссию для переговоров.

"Впереди у нас непростые времена переговоров Мы начинаем переговоры в позитивном и конструктивном тоне, мы решительно настроены на то, чтобы создать глубокое партнерства с Евросоюзом", — сказал он.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.