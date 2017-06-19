ЛЕ БУРЖЕ (Париж), 19 июн — РИА Новости. Совместное предприятие (СП) по производству многоцелевых вертолетов Ка-226Т зарегистрировано в Индии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии.

"Холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited зарегистрировали совместное предприятие по производству легких вертолетов Ка-226Т в Индии", — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что российско-индийское СП будет выпускать до 35 вертолетов Ка-226Т в год с возможностью увеличения объемов производства. Планируется, что сборка двигателей Arrius 2G1 для индийских Ка-226Т будет организована на совместном предприятии французской компании Safran и корпорации HAL, созданном в 2016 году для обслуживания силовых установок.

"Регистрация совместного предприятия – важный шаг в программе локализации производства Ка-226Т в Индии. Уже в ближайшее время это предприятие начнет свою работу, обеспечивая поставки вертолетов в интересах вооруженных сил Индии. Рассчитываем, что столь удачный пример тесного и взаимовыгодного сотрудничества с нашими индийскими коллегами подтолкнет и других наших партнеров к взаимодействию в данном формате", — цитируется в сообщении гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса — 3,4 тонны.