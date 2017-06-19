Ле Пен не исключила создания в парламенте Франции своей фракции

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, избранная в Национальное собрание Франции, не оставляет надежды сформировать парламентскую фракцию.

На прошедших в воскресенье выборах "Нацфронт" получил только восемь мест, тогда как парламентская фракция должна состоять не менее чем из 15 депутатов.

На пресс-конференции Ле Пен заявила о возможном союзе с независимыми депутатами. "Сейчас у нас нет фракции, но это не значит, что ее не будет завтра. Я не теряю из вида этой цели – в течение ближайших месяцев сформировать парламентскую группу, в рамках которой мы согласуем политику по нескольким главным линиям, оставаясь при этом независимыми", — приводит слова Ле Пен агентство Франс Пресс.

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение").

Правоцентристская партия "Республиканцы" — получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.