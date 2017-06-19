В ООН объяснили, чем вызвано негативное отношение общества к СМИ

ВЕНА, 19 июн — РИА Новости. Негативное отношение общественности к средствам массовой информации подпитывается господством государства в прессе и некоторыми европейскими лидерами, демонизирующими СМИ, считает специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кэй.

"Думаю, что негативное мнение общественности в отношении свободы СМИ подпитывается цинизмом, государственной собственностью в отношении СМИ, господством государства в СМИ и подпитывается европейскими лидерами, которые демонизируют СМИ",- сказал Кэй в своём выступлении на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ в условиях нестабильности".

Докладчик ООН отметил, что, по его наблюдениям, "правильно будет сказать, что общественная поддержка свободе СМИ и свободе слова постепенно выходит из-под нашего контроля, и мы должны исправить эту ситуацию".

По его словам, вопросы поддержки журналистов и их работы общественностью станут в ходе двухдневной конференции в Вене "главным вопросом нашей повестки дня".