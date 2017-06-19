Узбекистан надеется, что соглашение о мигрантах обезопасит граждан в России

ТАШКЕНТ, 19 июн – РИА Новости. Соглашение между Узбекистаном и Россией по вопросам трудовой миграции будет способствовать безопасности и спокойствию граждан республики, работающих в РФ, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

Мирзиеев на минувшей неделе выступил на конференции по вопросам социального обеспечения стабильности, сохранения истиной сути и содержания религии ислама. Глава Узбекистана отметил "важность безопасности и спокойствия молодых людей, честно работающих в зарубежных странах". Поэтому глава государства отметил важность соглашений в сфере трудовой миграции, подписанных между Узбекистаном и Россией, говорится в сюжете телеканала " Узбекистан ".

"Наши дети там (в России — ред.) работают, и нам важно, чтобы они жили в мире и спокойствии. С этой целью были подписаны двусторонние соглашения (между РФ и Узбекистаном — ред.)", — сказал Мирзиеев, слова которого приводит телеканал.

В начале апреля правительства России и Узбекистана подписали соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. Документ был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву 4-5 апреля. Правительства РФ и Узбекистана подписали также соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

По оценочным данным, в настоящее время на заработках за пределами почти 32-миллионного Узбекистана находятся около 3 миллионов человек (почти треть работоспособного населения). По данным МВД РФ, в России проживает 1,7 миллиона граждан Узбекистана, с начала 2017 года их прирост составил около 600 тысяч человек, что на 10% больше, чем год назад.