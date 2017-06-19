ЕС подготовит дипломатический ответ на кибератаки

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Евросоюз решил подготовить планы совместной дипломатической реакции на кибератаки, которая предполагает в том числе введение санкций, говорится в сообщении Совета ЕС.

В коммюнике отмечается, что разработать такие планы решено в связи с беспокойством Евросоюза "новыми возможностями и стремлением государственных и негосударственных субъектов достигать своих целей путем вредоносной кибердеятельности".

"ЕС заявляет, что меры в рамках общей внешней политики и политики безопасности, включая, при необходимости, ограничительные меры, принятые в рамках соответствующих норм (европейских) договоров, подходят для Рамочного документа по совместному дипломатическому ответу на вредоносную кибердеятельность", — говорится в тексте решения, опубликованного пресс-службой Совета ЕС.

Такие меры призваны, в частности, "способствовать смягчению немедленных и отдаленных по времени угроз и повлиять на поведение потенциального агрессора в долгосрочной перспективе".