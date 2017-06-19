Президент Киргизии усилил полномочия Совета безопасности

БИШКЕК, 19 июн – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в понедельник подписал закон "О Совете безопасности", который предусматривает расширение полномочий госоргана, направленных на защиту суверенитета и безопасности страны, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Закон был принят парламентом Киргизии в третьем окончательном чтении 25 мая.

"Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон… "О Совете безопасности Кыргызской Республики", — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, документ усиливает полномочия Совбеза в принятии решений по вопросам внешней и внутренней политики, направленных на защиту конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Киргизии, а также обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

В соответствии с нормативным актом, в задачи и функции Совета безопасности войдут совершенствование системы обеспечения национальной безопасности, выявление внутренних и внешних рисков, жизненно важным интересам личности, общества и государства, организация работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз, а также выработка достаточных мер их предупреждения.

Закон также пересматривает состав, структуру и порядок организации деятельности Совета безопасности. В частности, в Совбезе парламент будет представлять спикер, председатель комитета, ведающего вопросами обороны и безопасности, а также лидер коалиции парламентского большинства и лидер наибольшей по числу членов оппозиционной фракции.

Предполагается, что Совбез займется практической проверкой деятельности госорганов по вопросам обеспечения обороны и безопасности, инспектирования вооруженных сил и правоохранительных органов республики. Еще одним новшеством принятого закона является то, что обсуждение вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений, будет проводиться под руководством председателя на внеочередных заседаниях и оперативных совещаниях в узком составе Совета безопасности, отметили в пресс-службе.

В марте Атамбаев подписал закон о переименовании Совета обороны республики в Совет безопасности. Секретарем Совета безопасности назначен Темир Джумакадыров.