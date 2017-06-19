Гройсман пообещал украинцам "нормальный" отопительный сезон

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что страна стабильно пройдет будущий отопительный сезон.

"В 2016 мы подготовились, накопили ресурсы, чтобы нормально пройти прошлый отопительный сезон. Сезон 17\18 пройдем нормально, стабильно, качественно", — написал Гройсман в Twitter в понедельник.

Премьер в понедельник проводит совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. Глава Минэнерго Игорь Насалик на совещании ранее сообщил, что Украина накопила 2,7 миллиона тонн угля и 10,8 миллиарда кубометров газа, подготовка к отопительному сезону не вызывает опасений. По его словам, к 1 октября планируется накопить в хранилищах 17 миллиардов кубов газа.

На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве.