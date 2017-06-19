Низкая явка девальвирует победу движения Макрона, считает политолог

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Низкая явка на парламентских выборах во Франции девальвирует победу президентского движения "Вперед, республика", считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны. Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

Правоцентристская партия "Республиканцы" — получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8. Парламентские выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей (около 43%).

Победу президентского движения "Вперед, республика" Рубинский назвал ожидаемой. "Это было ожидаемо, даже предполагали больше. Сам Макрон ставил задачу превысить 400 мест в парламенте. То, что они получили, это более чем достаточно. Республиканцы получили более 100 мест – это половина того, что они имели раньше. Что касается остальных, то социалисты получили меньше мест, чем когда-либо в своей истории", — сказал эксперт РИА Новости.

"То, что в парламент прошла Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, придает определенную экзотику парламенту, поскольку это самые яркие представители несистемной оппозиции, но веса у них, конечно, никакого особенного не будет", — добавил он.

Тем не менее, по мнению Рубинского, низкая явка на парламентских выборах во Франции девальвирует победу президентского движения "Вперед, республика". "Это (низкая явка – ред.) — неприятный сюрприз для Макрона, хотя уже на президентских выборах чувствовалось, а сейчас это беспрецедентная явка, не было такого в истории Пятой республики, чтобы больше половины на парламентских выборах не являлись на избирательные участки", — сказал Рубинский РИА Новости.

"Это девальвирует победу Макрона, показывая, что силы, либо оппозиционные, либо выжидающие, не определившиеся, они никуда не делись, они ждут, и это, конечно серьезный для него источник беспокойства. Позиционирование Макрона, что он не левый и не правый сегодня работает, как показали итоги выборов, но традиционные и новые мотивы голосования за или против — они никуда не исчезли. И с этой точки зрения только конкретные результаты дадут возможность измерить масштабы сдвигов, которые произошли в расстановке политических сил", — добавил эксперт.