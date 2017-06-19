ЕС призывает решать катарский кризис через диалог и без напряженности

ЛЮКСЕМБУРГ, 19 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз призывает страны региона начать прямые переговоры для разрешения кризиса вокруг Катара и снизить напряженность и поддерживает посреднические усилия Кувейта, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"(Не должно быть) никаких односторонних шагов. Мы призываем всех снизить напряженность и начать прямой диалог", — сказала Могерини журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

По ее словам, "любые трудности, любая напряженность, а она всегда есть, должны быть разрешена за столом переговоров путем обсуждения, диалога, поиска общих способов (решения проблемы) и в рамках политического (взаимодействия)".

"ЕС напрямую заинтересован в сотрудничестве стран Персидского залива друг с другом. Они все являются нашими партнерами в борьбе с терроризмом, в экономике, они также все являются нашими партнерами в попытках разрешения региональных кризисов", — заявила глава дипломатии ЕС.

При этом она сообщила, что ЕС поддерживает посреднические усилия Кувейта в разрешении кризиса. "Я надеюсь, что сегодня министры еще раз проявят единство и решимость ЕС поддержать наших друзей из Кувейта в этой сложной работе", — сказала Могерини.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.